Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Способны обнаруживать воздушные цели в радиусе 250 км: что известно о немецких системах TRML-4D
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Карта боевых действий на 01.07.2023 — ситуация на фронте

Карта боевых действий на 01.07.2023 — ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновений между украинскими защитниками и армией РФ.

На Купянском направлении РФ осуществила безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, на Лиманском — в районе Серебрянского лесничества, а на Бахмутском — в районах Богдановки и Хромового.

В то же время при поддержке авиации на Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, а на Марьинском — украинские военные отбили все атаки Москвы в районе Марьинки.

Карта боевых действий в Украине на 01.07.2023

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 1 июля 2023

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 1 июля 2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 493-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США пока не могут точно определить местонахождение Пригожина — Кирби
Джон Кірбі
В Запорожской области оккупанты отказываются воевать и выводят из строя оружие — Генштаб
Карта боевых действий на 01.07.2023 — ситуация на фронте
Украина должна воспользоваться слабостью Кремля после мятежа Пригожина — Зеленский
Володимир Зеленський
Литва планирует длительную поддержку армии Украины — министр обороны
Арвідас Анушаускас - міністр оборони Литви
Милли рассказал, готовы ли США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS
ATACMS
Видео
Путешествия
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье

Где отдохнуть на Закарпатье, что посмотреть и какова стоимость усадьб – в материале.

Светлана Ковбиця, Карина Зуева
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Карта боевых действий на 01.07.2023 — ситуация на фронте
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Карта боевых действий на 01.07.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
Карта боевых действий на 01.07.2023 — ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь