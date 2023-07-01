Карта боевых действий на 01.07.2023 — ситуация на фронте

Российские войска в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновений между украинскими защитниками и армией РФ.

На Купянском направлении РФ осуществила безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, на Лиманском — в районе Серебрянского лесничества, а на Бахмутском — в районах Богдановки и Хромового.

В то же время при поддержке авиации на Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, а на Марьинском — украинские военные отбили все атаки Москвы в районе Марьинки.

Карта боевых действий в Украине на 01.07.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 493-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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