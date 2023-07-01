Карта бойових дій на 01.07.2023 – ситуація на фронті

Російські війська надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнень між українськими захисниками та армією РФ.

На Куп’янському напрямку РФ здійснила безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області, на Лиманському – в районі Серебрянського лісництва, а на Бахмутському – в районах Богданівки та Хромового.

Водночас за підтримки авіації на Авдіївському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, а на Мар’їнському – українські військові відбили всі атаки Москви в районі Мар’їнки.

Карта бойових дій в Україні на 01.07.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 493-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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