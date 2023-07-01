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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

В первый день председательства в Совете ЕС: в Киев приехал премьер Испании Санчес

Педро Санчес
Фото: Офис президента

В субботу, 1 июля, премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл с официальным визитом в Киев. Поездка происходит в первый день председательства страны в Совете ЕС.

В своем Twitter политик обнародовал кадры с киевского вокзала по прибытии в столицу Украины.

– Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС прошло в Украине с Владимиром Зеленским. Я выражу вашему правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы будем поддерживать украинский народ до тех пор, пока в Европе не восстановится мир, – подчеркнул Санчес.

Как сообщается на сайте Испанского председательства в Совете ЕС, в рамках визита запланирована встреча Педро Санчеса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, премьер Испании выступит с речью перед членами украинского парламента и “выразит поддержку Европой украинского народа”.

Визит должен стать демонстрацией стойкой поддержки Украины со стороны Евросоюза во всех сферах: военной, гуманитарной, экономической.

Одним из приоритетов испанского председательства должна стать поддержка “стабилизации, восстановления и реконструкции в Украине”.

– Война в Украине будет одним из главных приоритетов нашего председательства с акцентом на обеспечении единства между всеми странами-членами ЕС, – подчеркнул Санчес перед визитом.

Это уже третья поездка премьера Испании в Украину с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года.

С 1 июля Испания приняла председательство в Совете ЕС, которое продлится до конца декабря. Страна по ротационному принципу сменила Швецию, которая председательствовала в течение последних шести месяцев.

Источник: Испанское председательство в Совете ЕС

Європейський Союз, Єврорада, Испания, Владимир Зеленский
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