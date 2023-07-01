В первый день председательства в Совете ЕС: в Киев приехал премьер Испании Санчес
В субботу, 1 июля, премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл с официальным визитом в Киев. Поездка происходит в первый день председательства страны в Совете ЕС.
В своем Twitter политик обнародовал кадры с киевского вокзала по прибытии в столицу Украины.
– Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС прошло в Украине с Владимиром Зеленским. Я выражу вашему правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы будем поддерживать украинский народ до тех пор, пока в Европе не восстановится мир, – подчеркнул Санчес.
Ya en Kyiv.
He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.
Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.
Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023
Как сообщается на сайте Испанского председательства в Совете ЕС, в рамках визита запланирована встреча Педро Санчеса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, премьер Испании выступит с речью перед членами украинского парламента и “выразит поддержку Европой украинского народа”.
Визит должен стать демонстрацией стойкой поддержки Украины со стороны Евросоюза во всех сферах: военной, гуманитарной, экономической.
Одним из приоритетов испанского председательства должна стать поддержка “стабилизации, восстановления и реконструкции в Украине”.
– Война в Украине будет одним из главных приоритетов нашего председательства с акцентом на обеспечении единства между всеми странами-членами ЕС, – подчеркнул Санчес перед визитом.
Это уже третья поездка премьера Испании в Украину с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года.
С 1 июля Испания приняла председательство в Совете ЕС, которое продлится до конца декабря. Страна по ротационному принципу сменила Швецию, которая председательствовала в течение последних шести месяцев.
Источник: Испанское председательство в Совете ЕС