У перший день головування в Раді ЄС: до Києва приїхав прем’єр Іспанії Санчес
У суботу, 1 липня, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув з офіційним візитом до Києва. Поїздка відбувається в перший день головування країни в Раді ЄС.
У своєму Twitter політик оприлюднив кадри з київського вокзалу після прибуття до столиці України.
– Вже у Києві. Я хотів, щоб перша подія головування Іспанії в Раді ЄС відбулася в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю вашому уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми будемо підтримувати український народ доти, доки в Європі не відновиться мир, – наголосив Санчес.
Ya en Kyiv.
He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.
Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.
Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023
Як повідомляється на сайті Іспанського головування в Раді ЄС, у рамках візиту запланована зустріч Педро Санчеса з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, прем’єр Іспанії виступить з промовою перед членами українського парламенту, де “висловить підтримку Європою українського народу”.
Візит має стати демонстрацією непохитної підтримки України з боку Євросоюзу в усіх сферах: військовій, гуманітарній, економічній.
Одним із пріоритетів іспанського головування має стати підтримка “стабілізації, відновлення та реконструкції в Україні”.
– Війна в Україні буде одним із головних пріоритетів нашого головування з акцентом на забезпечення єдності між усіма країнами-членами ЄС, – наголосив Санчес перед візитом.
Це вже третя поїздка прем’єра Іспанії до України від початку повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року.
З 1 липня Іспанія прийняла головування в Раді ЄС, яке триватиме до кінця грудня. Країна за ротаційним принципом змінила Швецію, яка головувала протягом останніх шести місяців.
Джерело: Іспанське головування в Раді ЄС