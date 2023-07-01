У перший день головування в Раді ЄС: до Києва приїхав прем’єр Іспанії Санчес

У суботу, 1 липня, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув з офіційним візитом до Києва. Поїздка відбувається в перший день головування країни в Раді ЄС.

У своєму Twitter політик оприлюднив кадри з київського вокзалу після прибуття до столиці України.

– Вже у Києві. Я хотів, щоб перша подія головування Іспанії в Раді ЄС відбулася в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю вашому уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми будемо підтримувати український народ доти, доки в Європі не відновиться мир, – наголосив Санчес.

Ya en Kyiv. He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa. Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea. Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

Як повідомляється на сайті Іспанського головування в Раді ЄС, у рамках візиту запланована зустріч Педро Санчеса з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, прем’єр Іспанії виступить з промовою перед членами українського парламенту, де “висловить підтримку Європою українського народу”.

Візит має стати демонстрацією непохитної підтримки України з боку Євросоюзу в усіх сферах: військовій, гуманітарній, економічній.

Одним із пріоритетів іспанського головування має стати підтримка “стабілізації, відновлення та реконструкції в Україні”.

– Війна в Україні буде одним із головних пріоритетів нашого головування з акцентом на забезпечення єдності між усіма країнами-членами ЄС, – наголосив Санчес перед візитом.

Це вже третя поїздка прем’єра Іспанії до України від початку повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року.

З 1 липня Іспанія прийняла головування в Раді ЄС, яке триватиме до кінця грудня. Країна за ротаційним принципом змінила Швецію, яка головувала протягом останніх шести місяців.

Джерело: Іспанське головування в Раді ЄС

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