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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина вскоре получит еще четыре танка Leopard 2 от Испании — премьер

Украина вскоре получит еще четыре танка Leopard 2 от Испании — премьер
Фото: Офис президента

Испания в ближайшее время передаст Украине четыре боевых танка Leopard 2.

Об этом в субботу, 1 июля, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

— В военном отношении в дополнение к очень длительному и интенсивному сотрудничеству, Испания вскоре доставит новую тяжелую технику для помощи военным усилиям, в том числе четыре танка Leopard и бронетранспортеры, — подчеркнул он.

Глава испанского правительства не уточнил, какую модификацию будут иметь немецкие танки Leopard 2.

В частности, Педро Санчес говорит, что его государство намерено поставить в Украину переносной полевой госпиталь, который будет иметь хирургические возможности, что поможет украинским полевым врачам помогать украинским военным после ранений, а также лечить гражданских, пострадавших от обстрелов российских оккупантов.

Также премьер Королевства Испания добавил, что в его государство уже прибыли более 650 украинцев на лечение, а в испанском городе Сарагоса проходит обучение по передовым программам для украинских терапевтов.

Напомним, Педро Санчес прибыл в Украину 1 июля, в первый день, когда Испания начала председательство в Совете Евросоюза, которое продлится до конца декабря.

Это стало третьим визитом Педро Санчеса в Украину с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Источник: Офис президента
Испания, Война в Украине, Владимир Зеленский, Київ, Танки для Украины
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