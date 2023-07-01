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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна незабаром отримає ще чотири танки Leopard 2 від Іспанії – прем’єр

Україна незабаром отримає ще чотири танки Leopard 2 від Іспанії – прем’єр
Фото: Офіс президента

Іспанія найближчим часом передасть Україні чотири бойові танки Leopard 2.

Про це у суботу, 1 липня, повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

– У військовому відношенні у додаток до дуже тривалої та інтенсивної співпраці, Іспанія незабаром доставить нову важку техніку для допомоги воєнним зусиллям, у тому числі чотири танки Leopard і бронетранспортери, – наголосив він.

Очільник іспанського уряду не уточнив, яку модифікацію матимуть німецькі танки Leopard 2.

Зокрема, Педро Санчес каже, що його держава має намір поставити в Україну переносний польовий шпиталь, який матиме хірургічні можливості, що допоможе українським польовим лікарям допомагати українським військовим після поранень, а також лікувати цивільних, що постраждали від обстрілів російських окупантів.

Також прем’єр Королівства Іспанія додав, що до його держави вже прибули понад 650 українців на лікування, а в іспанському місті Сарагоса проходить навчання за передовими програмами для українських терапевтів.

Нагадаємо, Педро Санчес прибув до України 1 липня, в перший день, коли Іспанія розпочала головування в Раді Євросоюзу, яке триватиме до кінця грудня.

Це стало третім візитом Педро Санчеса до України з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Джерело: Офіс президента
Іспанія, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Київ, Танки для України
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