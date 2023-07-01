Україна незабаром отримає ще чотири танки Leopard 2 від Іспанії – прем’єр
Іспанія найближчим часом передасть Україні чотири бойові танки Leopard 2.
Про це у суботу, 1 липня, повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
– У військовому відношенні у додаток до дуже тривалої та інтенсивної співпраці, Іспанія незабаром доставить нову важку техніку для допомоги воєнним зусиллям, у тому числі чотири танки Leopard і бронетранспортери, – наголосив він.
Очільник іспанського уряду не уточнив, яку модифікацію матимуть німецькі танки Leopard 2.
Зокрема, Педро Санчес каже, що його держава має намір поставити в Україну переносний польовий шпиталь, який матиме хірургічні можливості, що допоможе українським польовим лікарям допомагати українським військовим після поранень, а також лікувати цивільних, що постраждали від обстрілів російських окупантів.
Також прем’єр Королівства Іспанія додав, що до його держави вже прибули понад 650 українців на лікування, а в іспанському місті Сарагоса проходить навчання за передовими програмами для українських терапевтів.
Нагадаємо, Педро Санчес прибув до України 1 липня, в перший день, коли Іспанія розпочала головування в Раді Євросоюзу, яке триватиме до кінця грудня.
Це стало третім візитом Педро Санчеса до України з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв