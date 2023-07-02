Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации
Зеленский о мобилизации: У нас нет задачи привлечь всех, но люди устают
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Гордимся! Побеждаем! – Зеленский и Залужный поздравили ВМС ВСУ

Військово-морські сили ЗСУ, ВМС ЗСУ

2 июля в День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили представителей ВМС с праздником.

– Слава Военно-морским силам Вооруженных сил Украины! Гордимся! Усиливаемся! Побеждаем! – отметил глава государства.

Валерий Залужный, в свою очередь, поблагодарил боевых собратьев за верность, стойкость и профессиональность.

Источник: Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ

Фото: Владимир Зеленский

військовослужбовці, Валерий Залужный, ВМС України, Владимир Зеленский, ВСУ, Президент України, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Все 8 Шахедов и 3 Калибра уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле
Гордимся! Побеждаем! – Зеленский и Залужный поздравили ВМС ВСУ
Карта боевых действий на 02.07.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Москва, Саратов, Иван Хурс. Как ВМС уничтожают российский флот и ускоряют победу Украины
Гордимся! Побеждаем! – Зеленский и Залужный поздравили ВМС ВСУ
Непрофессиональное и позорное: Зеленский о решении относительно поднятия тарифов на воду
Володимир Зеленський
Зеленский собрал Ставку на Ровенской АЭС: о чем докладывали
зеленський ставка РАЕС
Видео
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков

Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.

Андрей Почтев
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Гордимся! Побеждаем! – Зеленский и Залужный поздравили ВМС ВСУ
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Гордимся! Побеждаем! – Зеленский и Залужный поздравили ВМС ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
Гордимся! Побеждаем! – Зеленский и Залужный поздравили ВМС ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь