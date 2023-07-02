Гордимся! Побеждаем! – Зеленский и Залужный поздравили ВМС ВСУ
2 июля в День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили представителей ВМС с праздником.
– Слава Военно-морским силам Вооруженных сил Украины! Гордимся! Усиливаемся! Побеждаем! – отметил глава государства.
Валерий Залужный, в свою очередь, поблагодарил боевых собратьев за верность, стойкость и профессиональность.
Источник: Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ
Фото: Владимир Зеленский
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев