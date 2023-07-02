Пишаємось! Перемагаємо! Зеленський і Залужний привітали ВМС ЗСУ
2 липня, у День Військово-морських сил Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали представників ВМС зі святом.
– Слава Військово-морським силам Збройних сил України! Пишаємось! Посилюємо! Перемагаємо! – зауважив глава держави.
Валерій Залужний у свою чергу подякував бойовим побратимам за вірність, стійкість та професійність.
Джерело: Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ
Фото: Володимир Зеленський
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв