Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
На одну бабусю оформлено 10 чоловіків: чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації
Зеленський про мобілізацію: У нас нема завдання залучити всіх, але люди втомлюються
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Пишаємось! Перемагаємо! Зеленський і Залужний привітали ВМС ЗСУ

Військово-морські сили ЗСУ, ВМС ЗСУ

2 липня, у День Військово-морських сил Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали представників ВМС зі святом.

– Слава Військово-морським силам Збройних сил України! Пишаємось! Посилюємо! Перемагаємо! – зауважив глава держави.

Валерій Залужний у свою чергу подякував бойовим побратимам за вірність, стійкість та професійність.

Джерело: Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ

Фото: Володимир Зеленський

військовослужбовці, Валерій Залужний, ВМС України, Володимир Зеленський, ЗСУ, Президент України, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Тиснуть на флангах. ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – Череватий
ЗСУ, українська армія
Усі 8 Шахедів та 3 Калібри знищено – Повітряні сили про нічний обстріл
Пишаємось! Перемагаємо! Зеленський і Залужний привітали ВМС ЗСУ
Карта бойових дій на 02.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Москва, Саратов, Іван Хурс. Як ВМС знищують російський флот та пришвидшують перемогу України
Пишаємось! Перемагаємо! Зеленський і Залужний привітали ВМС ЗСУ
Непрофесійне та ганебне: Зеленський про рішення щодо підняття тарифів на воду
Володимир Зеленський
Відео
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників

Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

Андрій Почтєв
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Пишаємось! Перемагаємо! Зеленський і Залужний привітали ВМС ЗСУ
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Пишаємось! Перемагаємо! Зеленський і Залужний привітали ВМС ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
Пишаємось! Перемагаємо! Зеленський і Залужний привітали ВМС ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь