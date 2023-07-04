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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Один из лучших военных командиров: Залужный назначил нового начальника Одесского ТЦК

Валерій Залужний і Олександр Охріменко

Полковника Александра Охрименко назначили новым начальником Одесского областного центра территориального комплектования.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

— На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров, — сообщил главнокомандующий.

До сих пор Охрименко был командиром бригады 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Залужный отметил, что Охрименко — боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.

Предыдущего руководителя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова уволили по личному поручению президента Владимира Зеленского после журналистского расследования об имуществе его семьи, которое семья нажила за время войны.

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Источник: Валерий Залужный

Валерий Залужный, Военное положение, мобілізація, Новости Одессы, Одесса
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