Один из лучших военных командиров: Залужный назначил нового начальника Одесского ТЦК
Полковника Александра Охрименко назначили новым начальником Одесского областного центра территориального комплектования.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
— На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров, — сообщил главнокомандующий.
До сих пор Охрименко был командиром бригады 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Залужный отметил, что Охрименко — боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.
Предыдущего руководителя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова уволили по личному поручению президента Владимира Зеленского после журналистского расследования об имуществе его семьи, которое семья нажила за время войны.
Источник: Валерий Залужный