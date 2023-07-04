Один із найкращих військових командирів: Залужний призначив нового начальника Одеського ТЦК

Полковника Олександра Охріменка призначили новим начальником Одеського обласного центру територіального комплектування.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

– На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів, – повідомив головнокомандувач.

Досі Охріменко був командиром бригади 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Залужний зазначив, що Охріменко – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі й Батьківщині.

Попереднього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова звільнили за особистим дорученням президента Володимира Зеленського після журналістського розслідування про майно його сім’ї, яке родина нажила за час війни.

Джерело: Валерій Залужний

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