Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Зачем Пригожин уничтожил самолет и пять вертолетов во время “похода” на Москву — объяснил Игнат
На Украину надвигается циклон Lambert: какой будет погода
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

После скандала с недвижимостью в Испании: одесского военкома Борисова уволили из ТЦК

После скандала с недвижимостью в Испании: одесского военкома Борисова уволили из ТЦК

Начальника Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова уволили с должности.

Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Решение Ставки верховного главнокомандующего, которое было объявлено 23 июня, реализовано. Полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области, — сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас идет передача должности. Пока обязанности руководителя ТЦК исполняет заместитель Борисова.

Также продолжается расследование относительно возможного участия чиновника в коррупционных схемах.

Напомним, 23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить с должности одесского военкома Евгения Борисова.

Ранее журналисты выяснили, что жена Борисова во время полномасштабной войны приобрела элитный автомобиль. Кроме этого, семья подозреваемого в коррупции купила в Испании недвижимость и машины на миллионы долларов.

Читайте также
Недвижимость в Испании и авто на миллионы долларов: в ВСУ отреагировали на скандал с начальником ТЦК
После скандала с недвижимостью в Испании: одесского военкома Борисова уволили из ТЦК

Война в Украине, Одесская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Будут работать не только два дня в неделю! В Украине пересмотрят график работы военкоматов
блокпост, український військовий, війна
Под его командованием сбили 13 Кинжалов: Зеленский присвоил звание Героя Украины Сергею Яременко
После скандала с недвижимостью в Испании: одесского военкома Борисова уволили из ТЦК
Дуда и Зеленский договорились смягчить агроблокаду Украины после 15 сентября
Володимир Зеленський та Анджей Дуда
В Украине проверят образ жизни военкомов: генерал Павлюк рассказал, как это будет происходить
После скандала с недвижимостью в Испании: одесского военкома Борисова уволили из ТЦК
Николаевскому экс-прокурору Герману за госизмену суд дал пожизненное
Герману за держзраду суд дав довічне
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.06.2023)
После скандала с недвижимостью в Испании: одесского военкома Борисова уволили из ТЦК
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.06.2023)
После скандала с недвижимостью в Испании: одесского военкома Борисова уволили из ТЦК
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.06.2023)
После скандала с недвижимостью в Испании: одесского военкома Борисова уволили из ТЦК
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (28.06.2023)
После скандала с недвижимостью в Испании: одесского военкома Борисова уволили из ТЦК
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь