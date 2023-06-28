После скандала с недвижимостью в Испании: одесского военкома Борисова уволили из ТЦК
Начальника Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова уволили с должности.
Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
— Решение Ставки верховного главнокомандующего, которое было объявлено 23 июня, реализовано. Полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области, — сказала Гуменюк.
По ее словам, сейчас идет передача должности. Пока обязанности руководителя ТЦК исполняет заместитель Борисова.
Также продолжается расследование относительно возможного участия чиновника в коррупционных схемах.
Напомним, 23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить с должности одесского военкома Евгения Борисова.
Ранее журналисты выяснили, что жена Борисова во время полномасштабной войны приобрела элитный автомобиль. Кроме этого, семья подозреваемого в коррупции купила в Испании недвижимость и машины на миллионы долларов.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко