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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Реальное оружие победы: Маляр рассказала, удалось ли россиянам поразить HIMARS

український військовий біля HIMARS
Фото: Getty Images

Российские оккупанты до сих пор не поймали ни одну из переданных Украине от Соединенных Штатов Америки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, поздравляя США с Днем независимости.

— Наши поздравления с Independence Day американскому народу! Спасибо за неизменную поддержку, которая помогает нам бороться за нашу свободу, уничтожать врага и защищать общие ценности, — отметила она.

По словам Маляр, одним из самых мощных проявлений поддержки, предоставленной Штатами Украине, является РСЗО американского производства M142 HIMARS, разработанная в конце 90-х как облегченная колесная версия М270.

Маляр напомнила, что в своем арсенале HIMARS имеет немалое количество различных боеприпасов: от обычных неуправляемых до высокоточных баллистических ракет с GPS-навигацией.

Она добавила, что появление американских HIMARS в июне 2022 года стало неприятной неожиданностью для российских военных. Ведь оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы.

Маляр также привела несколько примеров применения HIMARS на войне в Украине:

  • высокоточный удар 1 января 2023 года по зданию ПТУ в городе Макеевка, когда, по разным данным, погибли от полусотни до 600 мобилизованных россиян;
  • уничтожение базы оккупантов в селе Правые Саги, вблизи Олешек.

Для украинских военных HIMARS стали реальным оружием победы, подытожила чиновница. Ведь “Одна ракета — одна уничтоженная цель” — это недостижимый результат для устаревших советских аналогов.

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Источник: Анна Маляр

HIMARS, Ганна Маляр, День незалежності США, Зброя для України, Украина
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