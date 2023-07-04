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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Реальна зброя перемоги: Маляр розповіла, чи вдалося росіянам вразити HIMARS

український військовий біля HIMARS
Фото: Getty Images

Російські окупанти досі не вполювали жодну з переданих Україні від Сполучених Штатів Америки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, вітаючи США з Днем незалежності.

– Наші вітання з Independence Day американському народу! Дякуємо за незмінну підтримку, яка допомагає нам виборювати нашу свободу, знищувати ворога та захищати спільні цінності, — зазначила вона.

За словами Маляр, одним із найпотужніших проявів підтримки, наданої Штатами Україні, є РСЗВ американського виробництва M142 HIMARS, розроблена в кінці 90-х як полегшена колісна версія М270.

Маляр нагадала, що у своєму арсеналі HIMARS має чималу кількість різних боєприпасів: від звичайних некерованих до високоточних балістичних ракет з GPS-навігацією.

Вона додала, що поява американських HIMARS у червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових. Адже виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи.

Маляр також навела декілька прикладів застосування HIMARS у війні в Україні:

  • високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ в місті Макіївка, коли, за різними даними, загинуло від пів сотні до 600 мобілізованих росіян;
  • знищення бази окупантів у селі Праві Саги, поблизу Олешок.

Для українських військових HIMARS стали реальною зброєю перемоги, підсумувала чиновниця. Адже “Одна ракета – одна знищена ціль” — це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів.

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Джерело: Ганна Маляр

HIMARS, Ганна Маляр, День незалежності США, Зброя для України, Україна
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