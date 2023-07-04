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Если РФ подорвет ЗАЭС, то это коснется всего мира — адмирал НАТО

Если РФ подорвет ЗАЭС, то это коснется всего мира — адмирал НАТО
Фото: Getty Images

Если Россия взорвет Запорожскую атомную электростанцию, то это повлияет на весь мир.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в комментарии LBC.

По его словам, если бы станция подверглась нападению, последствия вышли бы за рамки типичной проблемы безопасности и коснулись бы всех.

— Если это произойдет, то это будет гораздо большая проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, во что будет вовлечен весь мир, это будет иметь огромное влияние на Европу, — сказал Бауэр.

Представитель НАТО отметил, что подрыв станции станет экологической катастрофой.

— Можно было бы надеяться, что россияне этого не сделают, потому что я думаю, что это лишит их значительной части поддержки, которую они имеют в мире, если они это сделают. Я не могу представить, чтобы ряд стран, которые их поддерживают, поддержали бы этот акт, — добавил он.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина не сможет сразу зафиксировать аварию на Запорожской АЭС.

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Война в Украине, ЗАЕС, НАТО
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