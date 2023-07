РФ “засевает” поля минами для сдерживания контрнаступления ВСУ — разведка Британии

В течение последних недель российские оккупационные войска усовершенствовали тактику, направленную на замедление украинских бронетанковых контрнаступательных операций на юге страны, сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

— В основе этого подхода лежит очень интенсивное использование Россией противотанковых мин. На некоторых участках плотность минных полей указывает на то, что она, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной, — говорится в сводке разведки.

По ее данным, оккупанты также пытались наносить удары по украинской бронетехнике дронами-камикадзе, вертолетами и артиллерией, однако эта тактика имела определенный успех только на ранних этапах контрнаступления ВСУ.

Британские разведчики говорят, что российские войска по-прежнему “страдают от ключевых недостатков, особенно из-за чрезмерной нагрузки и нехватки артиллерийских боеприпасов”.

