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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ “засевает” поля минами для сдерживания контрнаступления ВСУ — разведка Британии

Мінне поле
Фото: Pixabay

В течение последних недель российские оккупационные войска усовершенствовали тактику, направленную на замедление украинских бронетанковых контрнаступательных операций на юге страны, сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

— В основе этого подхода лежит очень интенсивное использование Россией противотанковых мин. На некоторых участках плотность минных полей указывает на то, что она, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной, — говорится в сводке разведки.

По ее данным, оккупанты также пытались наносить удары по украинской бронетехнике дронами-камикадзе, вертолетами и артиллерией, однако эта тактика имела определенный успех только на ранних этапах контрнаступления ВСУ.

Британские разведчики говорят, что российские войска по-прежнему “страдают от ключевых недостатков, особенно из-за чрезмерной нагрузки и нехватки артиллерийских боеприпасов”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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ЗСУ, українська армія

Армия России, Война в Украине, Великобритания, ВСУ, контрнаступ, Минирование, Разведка, Російська агресія, Херсонская область
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