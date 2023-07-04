Якщо РФ підірве ЗАЕС, то це торкнеться всього світу – адмірал НАТО

Якщо Росія підірве Запорізьку атомну електростанцію, то це вплине на весь світ.

Про це заявив глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в коментарі LBC.

За його словами, якби станція зазнала нападу, наслідки вийшли б за рамки типової проблеми безпеки і торкнулися б усіх.

– Якщо це станеться, то це буде набагато більша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО. Це те, до чого буде залучений весь світ, це матиме величезний вплив на Європу, – сказав Бауер.

Представник НАТО зазначив, що підрив станції стане екологічною катастрофою.

– Можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це позбавить їх значної частини підтримки, яку вони мають у світі, якщо вони це зроблять. Я не можу уявити, щоб низка країн, які їх підтримують, підтримали б цей акт, – додав він.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не зможе одразу зафіксувати аварію на Запорізькій АЕС.

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