Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Еще 670 уничтоженных оккупантов и 36 сожженных артсистем: потери РФ на 5 июля

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Накануне украинские защитники ликвидировали 670 российских оккупантов.

На 497-е сутки полномасштабной войны потери личного состава российской армии достигли 231 700 человек.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сожгли три вражеских танка, по девять боевых бронированных машин и реактивных систем залпового огня, 36 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн, восемь единиц специальной техники.

В небе над Украиной были уничтожены 12 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 5 июля 2023

  • личного состава ‒ около 231 700 (+670),
  • танков ‒ 4 062 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 917 (+9),
  • артиллерийских систем – 4 288 (+36),
  • реактивных систем залпового огня – 656 (+9),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 395 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 309,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 614 (+12),
  • крылатых ракет ‒ 1 264,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 865 (+22),
  • специальной техники ‒ 598 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В ISW ответили, для чего РФ обостряет ситуацию на ЗАЭС и чего ожидать дальше
Окупанти на ЗАЕС
Спектакль перед саммитом НАТО. РФ формирует новую армию в составе Северного флота — ISW
ЧФ РФ
Похоже на холеру: в Скадовске и Геническе участились случаи острых кишечных инфекций
російські військові
Карта боевых действий на 05.07.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Контрбатарейная борьба на Юге: вражеские снаряды прилетели в Херсон
Вибух
Видео
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы

Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
Позорный скандал на Закарпатье: пьяный сотрудник военкомата избил жену военного
Еще 670 уничтоженных оккупантов и 36 сожженных артсистем: потери РФ на 5 июля
МВД создали единый реестр оружия: как он работает
Еще 670 уничтоженных оккупантов и 36 сожженных артсистем: потери РФ на 5 июля
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (04.07.2023)
Еще 670 уничтоженных оккупантов и 36 сожженных артсистем: потери РФ на 5 июля
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый
Еще 670 уничтоженных оккупантов и 36 сожженных артсистем: потери РФ на 5 июля
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь