Еще 670 уничтоженных оккупантов и 36 сожженных артсистем: потери РФ на 5 июля

Накануне украинские защитники ликвидировали 670 российских оккупантов.

На 497-е сутки полномасштабной войны потери личного состава российской армии достигли 231 700 человек.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сожгли три вражеских танка, по девять боевых бронированных машин и реактивных систем залпового огня, 36 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн, восемь единиц специальной техники.

В небе над Украиной были уничтожены 12 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 5 июля 2023

личного состава ‒ около 231 700 (+670),

танков ‒ 4 062 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 7 917 (+9),

артиллерийских систем – 4 288 (+36),

реактивных систем залпового огня – 656 (+9),

средств противовоздушной обороны ‒ 395 (+1),

самолетов – 315,

вертолетов – 309,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 614 (+12),

крылатых ракет ‒ 1 264,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 865 (+22),

специальной техники ‒ 598 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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