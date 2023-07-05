Еще 670 уничтоженных оккупантов и 36 сожженных артсистем: потери РФ на 5 июля
Накануне украинские защитники ликвидировали 670 российских оккупантов.
На 497-е сутки полномасштабной войны потери личного состава российской армии достигли 231 700 человек.
Кроме того, Вооруженные силы Украины сожгли три вражеских танка, по девять боевых бронированных машин и реактивных систем залпового огня, 36 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн, восемь единиц специальной техники.
В небе над Украиной были уничтожены 12 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 5 июля 2023
- личного состава ‒ около 231 700 (+670),
- танков ‒ 4 062 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 7 917 (+9),
- артиллерийских систем – 4 288 (+36),
- реактивных систем залпового огня – 656 (+9),
- средств противовоздушной обороны ‒ 395 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 309,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 614 (+12),
- крылатых ракет ‒ 1 264,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 865 (+22),
- специальной техники ‒ 598 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 497-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.Татьяна Доцяк