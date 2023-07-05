Ще 670 знищених окупантів та 36 спалених артсистем: втрати РФ на 5 липня

Напередодні українські захисники ліквідували 670 російських окупантів.

На 497-му добу повномасштабної війни втрати особового складу російської армії сягнули 231 700.

Крім того, Збройні сили України спалили три ворожі танки, по дев’ять бойових броньованих машин та реактивних систем залпового вогню, 36 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 22 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, вісім одиниць спеціальної техніки.

У небі над Україною було знищено 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 5 липня 2023

особового складу ‒ близько 231 700 (+670),

танків ‒ 4 062 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9),

артилерійських систем – 4 288 (+36),

реактивних систем залпового вогню – 656 (+9),

засобів протиповітряної оборони ‒ 395 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 309,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 614 (+12),

крилатих ракет ‒ 1 264,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22),

спеціальної техніки ‒ 598 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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