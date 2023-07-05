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Бедрак Виктория, редактор ленты

В ISW ответили, для чего РФ обостряет ситуацию на ЗАЭС и чего ожидать дальше

Окупанти на ЗАЕС

РФ, вероятно, сосредоточена на обвинении Украины в безответственных действиях вокруг ЗАЭС, включая создание условий для возможной атаки под фальшивым флагом.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

4 июля российские и украинские официальные лица усилили свою риторику относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции.

В то же время аналитики утверждают, что пока маловероятно, что Россия спровоцирует радиологический инцидент на ЗАЭС.

Также 4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к потенциальной российской провокации на ЗАЭС “в ближайшее время” и предупредил, что российские силы разместили предметы, “похожие на взрывные устройства”, на внешних крышах третьего и четвертого реакторов ЗАЭС, чтобы обвинить в повреждении этих участков украинцев.

— Как ранее сообщал ISW, маловероятно, что ограниченный российский саботаж на ЗАЭС, который Россия надеется возложить на Украину, может привести к масштабному радиологическому инциденту, поскольку реакторы ЗАЭС были сконструированы таким образом, чтобы выдержать значительные повреждения, — говорится в отчете.

Украинские военные источники подтвердили эту оценку и отметили, что даже если предполагаемые взрывные устройства сдетонируют, повреждения не нанесут вреда реактору, а скорее создадут ложное впечатление, что украинские силы обстреляли реакторы.

Такие провокационные заявления России и даже возможность реальной провокации на станции, скорее всего, являются частью более широкой российской информационной операции, призванной обвинить Украину в безответственности на ЗАЭС накануне предстоящего саммита НАТО и отговорить украинские войска от проведения контрнаступления в Запорожской области.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жители прилегающих к Запорожской АЭС территорий могут эвакуироваться абсолютно бесплатно.

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Фото: Энергоатом

Источник: ISW
Война в Украине, ЗАЕС, Росія, Украина
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