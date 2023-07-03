Жители прилегающих к ЗАЭС территорий уже могут эвакуироваться: как это сделать

Жители прилегающих к Запорожской АЭС территорий могут уже эвакуироваться абсолютно бесплатно.

Для этого нужно позвонить на горячую линию ОВА или на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— На сегодня Запорожская ОВА — это 23 населенных пункта, 4 территориальные громады. Мы четко понимаем, сколько там детей, сколько маломобильных, сколько людей с инвалидностью, которые нуждаются в дополнительном уходе. Есть понимание, что делать. Есть подготовительные процессы, и мы их проходим, — сказала министр в эфире телемарафона Єдині новини.

Верещук отметила, что эвакуация будет полностью бесплатной. Также власть обеспечит украинцев питанием и проживанием.

Жители, которые выедут и зафиксируют свое местонахождение в другой области, смогут получить статус ВПЛ и помощь от государства.

Также Верещук обратилась к людям, которые находятся на временно оккупированной территории Запорожской области. Она посоветовала им найти любые возможности, чтобы уехать.

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