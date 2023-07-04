Не будет как в Чернобыле или Фукусиме: радиобиолог о последствиях возможного теракта РФ на ЗАЭС

Если российские войска все же решатся совершить теракт на Запорожской атомной электростанции, то это не будет похоже на Чернобыльскую катастрофу в 1986 году или аварию на АЭС в префектуре Фукусима в 2011 году.

Об этом заявила кандидат биологических наук, соавтор книги Страшное, прекрасное и уродливое в Чернобыле Екатерина Шаванова в эфире национального телемарафона.

— Это точно не будет так (как Чернобыльская катастрофа или авария на Фукусиме, — Ред.). Каждая авария уникальна. На Запорожье нет ничего нормального с 4 марта 2022 года. Когда мы говорим обо всех сценариях, то помним мнение, что там нарушены семь столпов ядерной безопасности МАГАТЭ. Там работают люди в нечеловеческих условиях, все заминировано уже больше года, — отметила она.

Радиобиолог уверяет, что в случае теракта на Запорожской АЭС не будет повторения техногенно экологически-гуманитарной катастрофы, вызванной взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

— С другой стороны, там не будет повторения Чернобыля. Это манипуляции, это другой тип реактора, реакторы не работают с сентября прошлого года, то есть уже восемь или девять месяцев. На Чернобыле и Фукусиме реакторы работали. На Чернобыле — это было в одном, на Фукусиме — это было три реактора. Это уже разные события, — утверждает радиобиолог.

Кандидат биологических наук предполагает, что это не выйдет за промышленную площадку Запорожской АЭС. Однако есть много сценариев, как могут развиваться события в случае российского теракта на ЗАЭС.

— Скорее всего вся эта история не выйдет за рамки промплощадки ЗАЭС. Но, конечно, никто сейчас не может давать конкретных сценариев, потому что их слишком много. Знаете, это как пойти к гадалке — кто-то угадает, кто-то не угадает. Сценариев много, они разрабатываются, в городах рядом отрабатывается гражданская оборона, вы все видели эти действия. Это полезно и правильно. Паника — это неправильно. Паники очень много, и даже странно, почему именно сейчас. Когда реакторы работали — было гораздо страшнее, — уверяет радиобиолог.

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