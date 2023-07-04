Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
Срочно
В Хмельницкой области ночью работала наша ПВО — сбили Шахеды
Зеленский о мобилизации: У нас нет задачи привлечь всех, но люди устают
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

Не будет как в Чернобыле или Фукусиме: радиобиолог о последствиях возможного теракта РФ на ЗАЭС

Не будет как в Чернобыле или Фукусиме: радиобиолог о последствиях возможного теракта РФ на ЗАЭС
Фото: Минобороны

Если российские войска все же решатся совершить теракт на Запорожской атомной электростанции, то это не будет похоже на Чернобыльскую катастрофу в 1986 году или аварию на АЭС в префектуре Фукусима в 2011 году.

Об этом заявила кандидат биологических наук, соавтор книги Страшное, прекрасное и уродливое в Чернобыле Екатерина Шаванова в эфире национального телемарафона.

— Это точно не будет так (как Чернобыльская катастрофа или авария на Фукусиме, — Ред.). Каждая авария уникальна. На Запорожье нет ничего нормального с 4 марта 2022 года. Когда мы говорим обо всех сценариях, то помним мнение, что там нарушены семь столпов ядерной безопасности МАГАТЭ. Там работают люди в нечеловеческих условиях, все заминировано уже больше года, — отметила она.

Радиобиолог уверяет, что в случае теракта на Запорожской АЭС не будет повторения техногенно экологически-гуманитарной катастрофы, вызванной взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

— С другой стороны, там не будет повторения Чернобыля. Это манипуляции, это другой тип реактора, реакторы не работают с сентября прошлого года, то есть уже восемь или девять месяцев. На Чернобыле и Фукусиме реакторы работали. На Чернобыле — это было в одном, на Фукусиме — это было три реактора. Это уже разные события, — утверждает радиобиолог.

Кандидат биологических наук предполагает, что это не выйдет за промышленную площадку Запорожской АЭС. Однако есть много сценариев, как могут развиваться события в случае российского теракта на ЗАЭС.

— Скорее всего вся эта история не выйдет за рамки промплощадки ЗАЭС. Но, конечно, никто сейчас не может давать конкретных сценариев, потому что их слишком много. Знаете, это как пойти к гадалке — кто-то угадает, кто-то не угадает. Сценариев много, они разрабатываются, в городах рядом отрабатывается гражданская оборона, вы все видели эти действия. Это полезно и правильно. Паника — это неправильно. Паники очень много, и даже странно, почему именно сейчас. Когда реакторы работали — было гораздо страшнее, — уверяет радиобиолог.

Читайте также
Жители прилегающих к ЗАЭС территорий уже могут эвакуироваться: как это сделать
Евакуація дітей

АЕС, Война в Украине, Енергодар, ЗАЕС, Запорожская область, Фукусіма, ЧАЕС, Чорнобильська АЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Обучение пилотов на F-16 еще не началось, пытаемся ускорить процесс — Кулеба
F-16
Бои на Лимано-Купянском направлении и атаки РФ по Херсонской области: 496-й день войны
Не будет как в Чернобыле или Фукусиме: радиобиолог о последствиях возможного теракта РФ на ЗАЭС
Думают об отдыхе в Крыму: как работают артиллеристы 32 бригады на боевых позициях
Не будет как в Чернобыле или Фукусиме: радиобиолог о последствиях возможного теракта РФ на ЗАЭС
Россия атаковала дронами здание СБУ в Сумах – Зеленский
Володимир Зеленський
Враг создает по три линии обороны: Минобороны о ситуации на Бахмутском направлении
Не будет как в Чернобыле или Фукусиме: радиобиолог о последствиях возможного теракта РФ на ЗАЭС
Видео
Общество
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый

Российская армия сосредоточила около 180 тыс. солдат в зоне ответственности восточной группировки войск ВСУ, из которых ориентировочно 120 тыс. оккупантов — на Лимано-Купянском направлении.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (04.07.2023)
Не будет как в Чернобыле или Фукусиме: радиобиолог о последствиях возможного теракта РФ на ЗАЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (03.07.2023)
Не будет как в Чернобыле или Фукусиме: радиобиолог о последствиях возможного теракта РФ на ЗАЭС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (03.07.2023)
Не будет как в Чернобыле или Фукусиме: радиобиолог о последствиях возможного теракта РФ на ЗАЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (03.07.2023)
Не будет как в Чернобыле или Фукусиме: радиобиолог о последствиях возможного теракта РФ на ЗАЭС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь