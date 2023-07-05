В ISW відповіли, для чого РФ загострює ситуацію на ЗАЕС і чого очікувати далі

РФ, ймовірно, зосереджена на звинуваченні України в безвідповідальних діях навколо ЗАЕС, включаючи створення умов для можливої атаки під фальшивим прапором.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

4 липня російські та українські офіційні особи посилили свою риторику щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас аналітики стверджують, що наразі малоймовірно, що Росія спровокує радіологічний інцидент на ЗАЕС.

Також 4 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські офіційні особи розпочали підготовку до потенційної російської провокації на ЗАЕС “найближчим часом” і попередив, що російські сили розмістили предмети, “схожі на вибухові пристрої”, на зовнішніх дахах третього і четвертого реакторів ЗАЕС, щоб звинуватити в пошкодженні цих ділянок українців.

– Як раніше повідомляв ISW, малоймовірно, що обмежений російський саботаж на ЗАЕС, який Росія сподівається покласти на Україну, може призвести до масштабного радіологічного інциденту, оскільки реактори ЗАЕС були сконструйовані таким чином, щоб витримати значні пошкодження, – йдеться у звіті.

Українські військові джерела підтвердили цю оцінку і зазначили, що навіть якщо передбачувані вибухові пристрої здетонують, пошкодження не завдадуть шкоди реактору, а швидше створять хибне враження, що українські сили обстріляли реактори.

Такі провокаційні заяви Росії і навіть можливість реальної провокації на станції, швидше за все, є частиною ширшої російської інформаційної операції, покликаної звинуватити Україну в безвідповідальності на ЗАЕС напередодні майбутнього саміту НАТО і відмовити українські війська від проведення контрнаступу в Запорізькій області.

Раніше віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що жителі прилеглих до Запорізької АЕС територій можуть евакуюватися абсолютно безкоштовно.

Фото: Енергоатом

Джерело : ISW

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