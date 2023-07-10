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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В июне Украина произвела больше снарядов, чем за прошлый год — Камышин

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

В июне 2023 года украинские предприятия выпустили больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.

Об этом в интервью Bloomberg сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

В то же время он заявил, у Украины впереди еще долгий путь по увеличению производства собственных боеприпасов.

— Я бы не сказал, что мы такие большие молодцы, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. В 2022 году мы произвели так мало, — сказал министр.

По данным издания, кроме мин и снарядов, в Украине начали активнее выпускать противотанковые комплексы Стугна-П.

Следующим приоритетом является наращивание производства танков и бронемашин. Как сообщил Камышин, это может произойти через 3-6 месяцев.

Министр подчеркнул, что Украина должна не только обеспечивать собственные потребности, но и снова стать крупным экспортером оружия.

— Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель — сделать Украину арсеналом свободного мира, — добавил он.

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Война в Украине
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