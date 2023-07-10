У червні Україна виробила більше снарядів, ніж за минулий рік – Камишін

У червні 2023 року українські підприємства випустили більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.

Про це в інтерв’ю Bloomberg сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Водночас він заявив, в України попереду ще довгий шлях щодо збільшення виробництва власних боєприпасів.

– Я б не сказав, що ми такі великі молодці, що змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало, – сказав міністр.

За даними видання, окрім мін та снарядів, в Україні почали активніше випускати протитанкові комплекси Стугна-П.

Наступним пріоритетом є нарощування виробництва танків і бронемашин. Як повідомив Камишін, це може статися через 3-6 місяців.

Міністр наголосив, що Україна повинна не тільки забезпечувати власні потреби, але й знову стати великим експортером зброї.

– Ми повинні бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета – зробити Україну арсеналом вільного світу, – додав він.

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