Контрнаступление ВСУ: на трех направлениях удалось освободить 193 кв. км украинских территорий

За прошедшую неделю Силы обороны на Мелитопольском и Бердянском направлениях продвинулись более чем на 1 км. А в целом со времени начала наступления на этих направлениях удалось вернуть 8,6 км наших территорий.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

За прошедшую неделю на юге Украины освобождено более 10 кв. км украинской земли.

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С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 кв. км — это примерно площадь города Одесса. Сейчас на этих территориях проводят разминирование.

На Бахмутском направлении на прошлой неделе ВСУ освободили от российских захватчиков 4 кв. км. В общем освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 километра квадратных.

Источник : Генштаб ВСУ

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