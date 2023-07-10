Контрнаступ ЗСУ: на трьох напрямках вдалося звільнити 193 кв. км українських територій

За минулий тиждень Сили оборони на Мелітопольському та Бердянському напрямках просунулися на понад 1 км. А в цілому від часу початку наступу на цих напрямках вдалося повернути 8,6 км наших територій.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 кв. км української землі.

Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 кв. км – це приблизно площа міста Одеса. Зараз на цих територіях проводять розмінування.

На Бахмутському напрямку минулого тижня ЗСУ звільнили від російських загарбників 4 кв. км. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.