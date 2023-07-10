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Rheinmetall в течение 12 недель откроет завод бронетехники в Украине – CNN

Rheinmetall в течение 12 недель откроет завод бронетехники в Украине – CNN

В течение следующих 12 недель Rheinmetall откроет завод бронетехники в Украине.

Об этом в эксклюзивном интервью CNN сообщил генеральный директор Армин Паппергер.

Крупнейший немецкий производитель оружия также будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронированную технику, изготовленную на заводе.

— Украинцы должны помочь сами себе, если им всегда придется ждать европейцев или американцев, чтобы помочь им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно, — сказал он.

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Завод будет расположен в западной части страны.

В начале этого года компания сообщила газете Rheinische Post, что надеется открыть в Украине завод боевых танков стоимостью 200 миллионов евро ($218 млн), который сможет производить около 400 танков в год.

Rheinmetall, Военная техника, Украина-Германия
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