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Rheinmetall в течение 12 недель откроет завод бронетехники в Украине – CNN
В течение следующих 12 недель Rheinmetall откроет завод бронетехники в Украине.
Об этом в эксклюзивном интервью CNN сообщил генеральный директор Армин Паппергер.
Крупнейший немецкий производитель оружия также будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронированную технику, изготовленную на заводе.
— Украинцы должны помочь сами себе, если им всегда придется ждать европейцев или американцев, чтобы помочь им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно, — сказал он.
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Завод будет расположен в западной части страны.
В начале этого года компания сообщила газете Rheinische Post, что надеется открыть в Украине завод боевых танков стоимостью 200 миллионов евро ($218 млн), который сможет производить около 400 танков в год.
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