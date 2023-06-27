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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Rheinmetall поставит Украине 14 танков Leopard 2

Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Rheinmetall поставит Украине 14 боевых танков Leopard 2A4 от имени правительства Нидерландов.

Об этом сообщает издание Tagesschau.

В компании не назвали сумму, в которую Нидерландам обойдутся эти танки, но заявили, что стоимость заказа составляет трехзначное число миллионов евро.

Нидерланды и Дания еще в апреле объявили, что хотят закупить танки вместе.

Первый из 14 основных танков должен быть доставлен в Украину в январе 2024 года, а остальные боевые машины прибудут в течение 2024 года.

Еще в апреле министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен объявили о намерениях поставить Украине боевые танки Leopard 2.

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Война в Украине, Нидерланды, Танки для Украины
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