Rheinmetall поставит Украине 14 танков Leopard 2
Rheinmetall поставит Украине 14 боевых танков Leopard 2A4 от имени правительства Нидерландов.
Об этом сообщает издание Tagesschau.
В компании не назвали сумму, в которую Нидерландам обойдутся эти танки, но заявили, что стоимость заказа составляет трехзначное число миллионов евро.
Нидерланды и Дания еще в апреле объявили, что хотят закупить танки вместе.
Первый из 14 основных танков должен быть доставлен в Украину в январе 2024 года, а остальные боевые машины прибудут в течение 2024 года.
Еще в апреле министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен объявили о намерениях поставить Украине боевые танки Leopard 2.
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