Росія перекинула до кордонів Сумщини групу курсантів-снайперів – ЦНС
Росія перекинула до кордону з Сумською областю групу курсантів-снайперів, які складатимуть іспити в умовах бойових дій.
Про це повідомляє Центр національного опору.
– Росіяни перекинули до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів для складання іспитів у бойових умовах, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким чином росіяни планують проводити навчання вздовж кордонів Сумської області.
– Однак є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не складуть і будуть ліквідовані, – інформують у ЦНС.
Нагадаємо, що 4 липня стало відомо про загибель двох жителів прикордонного населеного пункту Сумської області під час спроби проникнення російських військових на територію України.
10 липня в ОВА заявили, що потрібно евакуювати жителів Сумщини з п’ятикілометрової зони.
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