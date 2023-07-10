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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Росія перекинула до кордонів Сумщини групу курсантів-снайперів – ЦНС

Росія перекинула до кордонів Сумщини групу курсантів-снайперів – ЦНС
Фото: Getty Images

Росія перекинула до кордону з Сумською областю групу курсантів-снайперів, які складатимуть іспити в умовах бойових дій.

Про це повідомляє Центр національного опору.

– Росіяни перекинули до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів для складання іспитів у бойових умовах, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином росіяни планують проводити навчання вздовж кордонів Сумської області.

– Однак є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не складуть і будуть ліквідовані, – інформують у ЦНС.

Нагадаємо, що 4 липня стало відомо про загибель двох жителів прикордонного населеного пункту Сумської області під час спроби проникнення російських військових на територію України.

10 липня в ОВА заявили, що потрібно евакуювати жителів Сумщини з п’ятикілометрової зони.

Війна в Україні, Російська агресія, Сумська область
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