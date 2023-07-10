Жителей Сумщины из пятикилометровой зоны нужно эвакуировать – ОВА

Эвакуация жителей Сумщины из пятикилометровой зоны — это необходимость, которая назрела уже давно.

Об этом по итогам Совета обороны Сумщины заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

— После основательного анализа оперативной обстановки на границе Сумской области, по результатам докладов военных, руководителей районов и территориальных громад принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой пограничной зоне, — говорится в сообщении Сумской ОВА.

Напомним, что Сумская область постоянно пребывает под обстрелами со стороны России. Так, 4 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта Сумской области при попытке проникновения российских военных на территорию Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.