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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Жителей Сумщины из пятикилометровой зоны нужно эвакуировать – ОВА

евакуація, депортація
Фото: УНИАН

Эвакуация жителей Сумщины из пятикилометровой зоны — это необходимость, которая назрела уже давно.

Об этом по итогам Совета обороны Сумщины заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

— После основательного анализа оперативной обстановки на границе Сумской области, по результатам докладов военных, руководителей районов и территориальных громад принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой пограничной зоне, — говорится в сообщении Сумской ОВА.

Напомним, что Сумская область постоянно пребывает под обстрелами со стороны России. Так, 4 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта Сумской области при попытке проникновения российских военных на территорию Украины.

Война в Украине, Евакуація, Російська агресія, Сумская область
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