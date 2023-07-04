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Марта Бондаренко, редактор ленты

Российская ДРГ в Сумской области убила двух гражданских, еще один ранен

Сумщина ДРГ РФ

Стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта Сумской области при попытке проникновения российских военных на территорию Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

Так, 3 июля враг зашел через государственную границу в Сумской области и, не достигнув цели, открыл огонь по гражданскому населению с целью запугивания.

Два человека погибли, еще один получил ранения. Расследование обстоятельств чрезвычайной ситуации продолжается.

В ОК Север в очередной раз призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться из населенных пунктов, которые находятся в близости к врагу.

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Фото: ОК Север

Армия России, Война в Украине, Сумская область
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