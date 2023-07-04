Марта Бондаренко, редактор ленты
Российская ДРГ в Сумской области убила двух гражданских, еще один ранен
Стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта Сумской области при попытке проникновения российских военных на территорию Украины.
Об этом сообщает Оперативное командование Север.
Так, 3 июля враг зашел через государственную границу в Сумской области и, не достигнув цели, открыл огонь по гражданскому населению с целью запугивания.
Два человека погибли, еще один получил ранения. Расследование обстоятельств чрезвычайной ситуации продолжается.
В ОК Север в очередной раз призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться из населенных пунктов, которые находятся в близости к врагу.
Фото: ОК Север
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео