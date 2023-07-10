Еврокомиссия продлила действие упрощенного роуминга для Украины еще на год

Европейская комиссия согласовала продление соглашения, которое позволяет беженцам из Украины оставаться на связи за рубежом. Его продлили еще на 12 месяцев.

Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что соглашение было принято 9 июля.

— Комиссия способствовала достижению договоренности между 22 европейскими и семью украинскими операторами о продлении соглашения, которое было впервые подписано в апреле 2022 года, с целью взаимного снижения тарифов, которые они должны поддерживать для осуществления трансграничных звонков, — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии призвали всех операторов присоединиться к соглашению. Обновленный список подписантов опубликован онлайн.

Параллельно Еврокомиссия готовилась к интеграции Украины в зону роуминга ЕС. В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял предложение ЕК по присоединению Украины к правилам ЕС о роуминге.

Следующим шагом для Украины станет полная адаптация законодательства к законодательству ЕС, после чего Совет Евросоюза примет окончательное решение.

8 апреля 2022 года было подписано совместное соглашение по обеспечению доступного и бесплатного роуминга при международных звонках ЕС-Украина.

Тогда его подписали 24 мобильных оператора Евросоюза и три украинских мобильных оператора. Сообщалось, что в будущем количество операторов может увеличиться.

Источник : Еврокомиссия

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