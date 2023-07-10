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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Еврокомиссия продлила действие упрощенного роуминга для Украины еще на год

дівчина говорить по телефону
Фото: Unsplash

Европейская комиссия согласовала продление соглашения, которое позволяет беженцам из Украины оставаться на связи за рубежом. Его продлили еще на 12 месяцев.

Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что соглашение было принято 9 июля.

— Комиссия способствовала достижению договоренности между 22 европейскими и семью украинскими операторами о продлении соглашения, которое было впервые подписано в апреле 2022 года, с целью взаимного снижения тарифов, которые они должны поддерживать для осуществления трансграничных звонков, — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии призвали всех операторов присоединиться к соглашению. Обновленный список подписантов опубликован онлайн.

Параллельно Еврокомиссия готовилась к интеграции Украины в зону роуминга ЕС. В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял предложение ЕК по присоединению Украины к правилам ЕС о роуминге.

Следующим шагом для Украины станет полная адаптация законодательства к законодательству ЕС, после чего Совет Евросоюза примет окончательное решение.

8 апреля 2022 года было подписано совместное соглашение по обеспечению доступного и бесплатного роуминга при международных звонках ЕС-Украина.

Тогда его подписали 24 мобильных оператора Евросоюза и три украинских мобильных оператора. Сообщалось, что в будущем количество операторов может увеличиться.

Источник: Еврокомиссия
Еврокомиссия, Європейський Союз, Мобильный оператор, Украина
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