Єврокомісія продовжила дію спрощеного роумінгу для України ще на рік
Європейська комісія погодила продовження угоди, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном. Її подовжили ще на 12 місяців.
Пресслужба Єврокомісії повідомила, що угода була ухвалена 9 липня.
— Комісія сприяла досягненню домовленості між 22 європейськими та сімома українськими операторами про продовження угоди, яка була вперше підписана у квітні 2022 року, з метою взаємного зниження тарифів, які вони повинні підтримувати для здійснення транскордонних дзвінків, – йдеться у повідомленні.
У Єврокомісії закликали всіх операторів приєднатися до угоди. Оновлений список підписантів опубліковано онлайн.
Паралельно Єврокомісія готувалася до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС прийняв пропозицію ЄК щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.
Наступним кроком для України стане повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, після чого Рада Євросоюзу ухвалить остаточне рішення.
8 квітня 2022 року було підписано спільну угоду щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.
Тоді її підписали 24 мобільні оператори Євросоюзу та три українські мобільні оператори. Повідомлялося, що у майбутньому кількість операторів може збільшитися.
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