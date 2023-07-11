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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Из-за угрозы подрыва россиянами: Энергоатом застраховал все АЭС Украины

Из-за угрозы подрыва россиянами: Энергоатом застраховал все АЭС Украины
Фото: Getty Images

НАЭК Энергоатом в июне заключил договор страхования на более 5 млрд грн от ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК.

Таким образом, в случае подрыва россиянами временно оккупированной Запорожской АЭС Украина сможет получить страховую компенсацию.

— В договоре, в частности, отмечается, что страховое покрытие по Запорожской АЭС предоставляется с отлагательным условием после освобождения станции от оккупантов, поскольку сейчас она не контролируется Украиной и единственным легитимным оператором — Энергоатом, — отмечается в сообщении.

В компании заявили, что подобные исключения относительно военных причин ядерных инцидентов действовали и в предыдущих страховых соглашениях Энергоатома и являются стандартной мировой практикой.

Относительно остальных АЭС, работающих на подконтрольной Украине территории, страхование за ядерный ущерб, который может быть причинен в результате ядерного инцидента, действует в полной мере.

В Энергоатоме отметили, что придерживаются всех требований национального и международного законодательства по страхованию гражданской ответственности за причиненный ядерный ущерб и делают все возможное для предотвращения наступления страхового случая в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и захвата страной-террористом крупнейшей в Европе атомной электростанции — Запорожской.

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Источник: Энергоатом
АЕС, Энергоатом, ЗАЕС, страхування
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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