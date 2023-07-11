Через загрозу підриву росіянами: Енергоатом застрахував усі АЕС України

НАЕК Енергоатом у червні уклав договір страхування на понад 5 млрд грн від шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України. Про це повідомила пресслужба НАЕК.

Таким чином, у разі підриву росіянами тимчасово окупованої Запорізької АЕС Україна зможе отримати страхову компенсацію.

— У договорі, зокрема, зазначається, що страхове покриття по Запорізькій АЕС надається з відкладальною умовою після звільнення станції від окупантів, оскільки наразі вона не контролюється Україною та єдиним легітимним оператором – Енергоатом, – зазначається у повідомленні.

У компанії заявили, що подібні виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів діяли і в попередніх страхових угодах Енергоатому та є стандартною світовою практикою.

Щодо решти АЕС, які працюють на підконтрольній Україні території, страхування за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, діє повною мірою.

В Енергоатомі наголосили, що дотримуються усіх вимог національного та міжнародного законодавства щодо страхування цивільної відповідальності за заподіяну ядерну шкоду та роблять усе можливе для запобігання настання страхового випадку в умовах збройної агресії РФ проти України та захоплення країною-терористом найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької.

Джерело : Енергоатом

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