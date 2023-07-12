Это вопрос нескольких месяцев: Байден о приглашении Украины к членству в НАТО

Вопрос приглашения Украины к членству в НАТО — это дело нескольких месяцев.

Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе.

Он подчеркнул, что мировое сообщество объединяется благодаря Украине, однако Киев платит за это слишком высокую цену.

— Очень печально то, что происходит в Украине, однако хорошие новости в том, что мир объединяется. Очень высокая цена за это, однако происходит объединение в мире. Люди понимают, что нельзя просто смотреть на то, что происходит, — сказал Байден.

По словам президента США, Япония прямо вовлечена в то, что происходит в Украине.

— Вопрос в менталитете Путина, это что-то из 14 века. Я должен подчеркнуть. Мы говорили ранее. Идея, что (премьер-министр Японии Фумио, — Ред.) Кисида увеличивает оборонный бюджет, уменьшает внутренний бюджет, они прямо вовлечены в то, что происходит в Украине. Это чрезвычайно, — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как быстро Зеленский рассчитывает присоединиться к НАТО после завершения войны, Байден сказал — “один час 20 минут. Какие у вас глубокие вопросы”.

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