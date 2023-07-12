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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 12.07.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Тяжелые бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где российские войска сосредотачивают основные усилия.

За сутки там произошло 29 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 12.07.2023

Карта бойових дій 12 липня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 12 июля 2023

  • личного состава – около 235 530 (+510),
  • танков ‒ 4 090 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 990 (+7),
  • артиллерийских систем – 4 402 (+17),
  • реактивных систем залпового огня – 674 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 415 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 310,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 726 (+33),
  • крылатых ракет ‒ 1 271,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 978 (+12),
  • специальной техники – 647 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 504-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Василий Сафьянюк
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