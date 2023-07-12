Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 12.07.2023 – ситуация на фронте
Тяжелые бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где российские войска сосредотачивают основные усилия.
За сутки там произошло 29 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 12.07.2023
Потери РФ на 12 июля 2023
- личного состава – около 235 530 (+510),
- танков ‒ 4 090 (+1),
- боевых бронированных машин ‒ 7 990 (+7),
- артиллерийских систем – 4 402 (+17),
- реактивных систем залпового огня – 674 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 415 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 310,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 726 (+33),
- крылатых ракет ‒ 1 271,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 978 (+12),
- специальной техники – 647 (+7).
Полномасштабная война в Украине длится уже 504-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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