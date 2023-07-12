Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 12.07.2023 – ситуація на фронті
Важкі бої наразі точаться на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські війська зосереджують основні зусилля.
Карта бойових дій в Україні на 12.07.2023
Джерело: Генштаб ЗСУ
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