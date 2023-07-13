Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 13.07.2023 – ситуация на фронте
На 505-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои идут на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Накануне там произошло более 35 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 13.07.2023
Потери РФ на 13 июля 2023
- личного состава – около 236 040 (+510),
- танков ‒ 4 092 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 7 999 (+9),
- артиллерийских систем – 4 425 (+23),
- реактивных систем залпового огня – 678 (+4),
- средств противовоздушной обороны – 421 (+6),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 310,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 752 (+26),
- крылатых ракет ‒ 1 271,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 995 (+17),
- специальной техники – 652 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 505-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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