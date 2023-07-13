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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 13.07.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На 505-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои идут на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Накануне там произошло более 35 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 13.07.2023

Карта бойових дій 12 липня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 13 июля 2023

  • личного состава – около 236 040 (+510),
  • танков ‒ 4 092 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 999 (+9),
  • артиллерийских систем – 4 425 (+23),
  • реактивных систем залпового огня – 678 (+4),
  • средств противовоздушной обороны – 421 (+6),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 310,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 752 (+26),
  • крылатых ракет ‒ 1 271,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 995 (+17),
  • специальной техники – 652 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
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