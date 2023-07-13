Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 13.07.2023 – ситуація на фронті
На 505-ту добу повномасштабної війни важкі бої точаться на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Напередодні там відбулось понад 35 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 13.07.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк