Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности для Украины — глава МИД
Нидерланды решили присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Украины, которую на саммите НАТО согласовали лидеры G7.
Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в Twitter.
— Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами, — говорится в сообщении.
I welcome the G7 Declaration of Support for #Ukraine, including the announced security arrangements. The Netherlands will join this initiative and will contribute to these security arrangements for Ukraine in close coordination with international partners: https://t.co/M5JsFmaNFj
— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) July 12, 2023
12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе страны Большой семерки согласовали Совместную декларацию поддержки Украины и шаги для защиты от будущей агрессии Российской Федерации.
Гарантии безопасности предусматривают действия по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии, в частности, поставки оружия, поддержку в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.
Кроме того, страны-гаранты помогут в укреплении стабильности украинской экономики и энергетики, будут предоставлять техническую и финансовую помощь.
В обмен на это Киев обязуется провести реформы, в частности, судебной системы, гражданского контроля за Вооруженными силами Украины.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк