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Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности для Украины — глава МИД

Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности для Украины — глава МИД
Фото: Getty Images

Нидерланды решили присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Украины, которую на саммите НАТО согласовали лидеры G7.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в Twitter.

— Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные меры безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами, — говорится в сообщении.

12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе страны Большой семерки согласовали Совместную декларацию поддержки Украины и шаги для защиты от будущей агрессии Российской Федерации.

Гарантии безопасности предусматривают действия по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии, в частности, поставки оружия, поддержку в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

Кроме того, страны-гаранты помогут в укреплении стабильности украинской экономики и энергетики, будут предоставлять техническую и финансовую помощь.

В обмен на это Киев обязуется провести реформы, в частности, судебной системы, гражданского контроля за Вооруженными силами Украины.

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G7, Война в Украине, Нидерланды, Украина
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
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