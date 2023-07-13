Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України – глава МЗС

Нідерланди вирішили долучитися до декларації про гарантії безпеки для України, яку на саміті НАТО узгодили лідери G7.

Про це заявив глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра у Twitter.

– Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включно з оголошеними заходами безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами, – йдеться у повідомленні.

I welcome the G7 Declaration of Support for #Ukraine, including the announced security arrangements. The Netherlands will join this initiative and will contribute to these security arrangements for Ukraine in close coordination with international partners: https://t.co/M5JsFmaNFj — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) July 12, 2023

12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни Великої сімки погодили Спільну декларацію підтримки України та кроки для захисту від майбутньої агресії Російської Федерації.

Гарантії безпеки передбачають заходи з допомоги Україні у захисті себе та запобіганні новій агресії, зокрема, постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу, навчання, співпрацю у сферах розвідки та кібербезпеки.

Крім того, країни-гаранти допоможуть у зміцненні стабільності української економіки та енергетики, надаватимуть технічну та фінансову допомогу.

В обмін на це Київ зобов’язується провести реформи, зокрема, судової системи, цивільного контролю за Збройними силами України.

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