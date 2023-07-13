Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України – глава МЗС

Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України – глава МЗС
Фото: Getty Images

Нідерланди вирішили долучитися до декларації про гарантії безпеки для України, яку на саміті НАТО узгодили лідери G7.

Про це заявив глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра у Twitter.

– Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включно з оголошеними заходами безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами, – йдеться у повідомленні.

12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни Великої сімки погодили Спільну декларацію підтримки України та кроки для захисту від майбутньої агресії Російської Федерації.

Гарантії безпеки передбачають заходи з допомоги Україні у захисті себе та запобіганні новій агресії, зокрема, постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу, навчання, співпрацю у сферах розвідки та кібербезпеки.

Крім того, країни-гаранти допоможуть у зміцненні стабільності української економіки та енергетики, надаватимуть технічну та фінансову допомогу.

В обмін на це Київ зобов’язується провести реформи, зокрема, судової системи, цивільного контролю за Збройними силами України.

Читайте також
ЄС може відправити до України військових інструкторів, коли дозволять обставини – ЗМІ
Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України – глава МЗС

G7, Війна в Україні, Нідерланди, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В армії РФ паніка і безлад? Куди зник Суровікін, що з Пригожиним та про що свідчить відставка Попова
попов суровікін
На Сумщині добровольці знищили ворожий Shahed зі стрілецької зброї – ОВА
Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України – глава МЗС
Українців попереджають про дронові атаки на тлі нових поставок зброї з Ірану
БПЛА Shahed
Кулеба відповів на заяви Лаврова про те, що F-16 Україні – це “ядерна загроза” для РФ
Дмитро Кулеба
Вгатили по селу з артилерії: окупанти вбили пенсіонерку на Херсонщині
Швидка допомога
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України – глава МЗС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (12.07.2023)
Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України – глава МЗС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (12.07.2023)
Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України – глава МЗС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (12.07.2023)
Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України – глава МЗС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь