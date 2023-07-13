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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Рада разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители воздушного пространства Украины

Рада разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители воздушного пространства Украины
Фото: Getty Images

Верховная Рада на пленарном заседании 13 июля голосами 263 народных депутатов приняла в целом правительственный законопроект №8185, которым регулируются вопросы применения правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействия их незаконному использованию.

Прежде всего этим документом разрешается Нацполиции, СБУ и Нацгвардии пользоваться беспилотниками и сбивать их для государственной безопасности, сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Она объяснила, что отныне всем, в том числе и журналистам, запрещено использовать беспилотники над полицейскими участками, СБУ и объектами Госпогранслужбы.

— Сначала речь шла только о запрете использования БпЛА над этими объектами на период военного положения, но проголосовано и на мирное время, — добавила нардеп.

То есть этим законом расширяются полномочия Нацгвардии, Нацполиции, ГПСУ, СБУ по применению ими специальных средств (устройств) для перехвата сигналов дистанционного управления беспилотниками, повреждения или уничтожения их при нарушении воздушного пространства Украины во время охраны государственной границы, критически важных объектов инфраструктуры и важных государственных объектов, в специальных зонах с особым режимом.

Документом также предусмотрен запрет на полеты БпЛА над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных Кабмином, пунктами пропуска через госграницу и контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Госпогранслужбы.

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Ирина Геращенко, Безпілотники, Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Военное положение, Дрони, Закон
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