Рада дозволила силовикам збивати дрони-порушники повітряного простору України

Верховна Рада на пленарному засіданні 13 липня голосами 263 народних депутатів ухвалила в цілому урядовий законопроєкт №8185 , яким врегульовуються питання застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню.

Передусім цим документом дозволяється Нацполіції, СБУ та Нацгвардії користуватися безпілотниками та збивати їх задля державної безпеки, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Вона пояснила, що відтепер усім, зокрема й журналістам, заборонено використовувати безпілотники над поліцейськими відділками, СБУ та обʼєктами Держприкордонслужби.

– Спочатку йшлося лише про заборону використання БпЛА над цими обʼєктами на період воєнного стану, але проголосовано й на мирний час, – додала нардепка.

Тобто цим законом розширюються повноваження Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ, СБУ щодо застосування ними спеціальних засобів (пристроїв) для перехоплення сигналів дистанційного керування безпілотниками, пошкодження або знищення їх під час порушення повітряного простору України під час охорони державного кордону, критично важливих об’єктів інфраструктури та важливих державних об’єктів, у спеціальних зонах з особливим режимом.

Документом також передбачено заборону на польоти БпЛА над прикордонною смугою, за винятком випадків, визначених Кабміном, пунктами пропуску через держкордон і контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Держприкордонслужби.

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