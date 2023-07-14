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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Близки к этому решению, но его еще нет: ОП о передаче ATACMS Украине

ATACMS
Фото: Getty Images

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе была хорошей, и во время нее удалось обсудить много вопросов.

Об этом во время общения с журналистами сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он также выразил надежду, что будет решение о предоставлении Украине ракет большой дальности ATACMS.

— Мы близки к этому решению, хотя его еще нет. Сегодня США как никогда наши друзья, стратегические партнеры, и это будет сохраняться в далеком-далеком будущем, — отметил руководитель ОП.

ATACMS — это баллистическая ракета класса земля-земля производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения от 165 км до 300 км (в зависимости от модификации).

Класс ракет земля-земля означает, что они запускаются с земли и поражают наземные цели. ATACMS не только дальнобойные, но и высокоточные.

Запускают такие ракеты с пусковых установок М142 HIMARS и M270 MLRS, которые Украина уже использует в защите территории от агрессии России.

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Офис президента, Ракета, США, Украина
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