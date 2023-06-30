Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Форма правления и неприкосновенность депутатов: ключевые изменения в Конституции Украины
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Политика
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS

ATACMS
Фото: Getty Images

США рассматривают возможность предоставления Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

По данным СМИ, в Белом доме пришли к выводу о насущной необходимости поддержать борьбу ВСУ в ближайшие недели.

Сейчас вопрос о передаче Украине ATACMS находится на рассмотрении на самом высоком уровне.

Что известно о тактических ракетах ATACMS и каковы их технические характеристики — узнавали Факты ICTV.

Что такое ATACMS

Это оперативно-тактический ракетный комплекс США производства Lockheed Martin с баллистической ракетой.

Тактические ракеты ATACMS (Army Tactical missile System) — это снаряды, которые могут стрелять на дистанцию до 300 км. В общем, есть несколько их модификаций, которые отличаются дальностью и точностью.

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 имеет кассетную боевую часть М39, снаряженную суббоеприпасами M74, предназначенными для поражения живой силы и легкозащищенной материальной части противника.

Ракета ATACMS: характеристики

Каждая ракета имеет дальность стрельбы до 165 км.

Ракета MGM-140B ATACMS Block 1A — модернизированная версия, которая имеет приемник американской спутниковой системы навигации NAVSTAR. Кассетная боевая часть содержит 275 боевых элементов M74. Дальность до 300 км.

Читайте также
300 км дальности: эксперт оценил вероятность получения Украиной ОТРК ATACMS от США
ATACMS

MGM-140 NTACMS — корабельная модификация ракеты. Сейчас работы по ней приостановлены.

Ракета MGM-140C (MGM-164A ATACMS Block 2) оснащена кассетной боевой частью с 13 самонаводящимися боевыми элементами BAT. Имеет дальность стрельбы до 140 км.

MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A — имеет дальность стрельбы до 270 км. Эта модификация оснащена осколочно-фугасной боевой частью WDU-18 весом 227 кг.

Какую из модификаций ATACMS могут получить ВСУ, пока неизвестно.

ATACMS — что это за ракета и какие технические характеристики

Фото: Getty Images

Для запуска ракеты используют модернизированную пусковую установку M270 MLRS (две ракеты) или HIMARS (одна ракета).

HIMARS мобильнее, поэтому ее огневые возможности меньше, чем у более тяжелой гусеничной М270.

Ракеты предназначены для поражения точечных целей противника. Это могут быть командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады боеприпасов и тому подобное.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

Возможности ATACMS

Сейчас среди дальнобойного вооружения ВСУ есть Точка-У (дальностью до 120 км) и ракеты GMLRS для HIMARS (84 км).

Когда Украина получит американские ракеты, они станут самым дальнобойным оружием на вооружении украинской армии.

Ожидается, что ракеты ATACMS смогут поражать цели противника на всех оккупированных территориях — в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях. Кроме того, дальность ракеты покрывает Крым и Керченский мост.

ATACMS сможет даже попадать в цели, которые находятся на территории РФ и Беларуси.

Технические характеристики

  • Длина — 3,96 м (ATACMS MGM-140A и MGM-140B); 4,00 м (MGM-164B и MGM-168A).
  • Диаметр — 0,61 м.
  • Размах крыльев — 1,4 м.
  • Масса: 1 670 кг — ATACMS MGM-140A; 1 320 кг — MGM-140B.
  • Тип — кассетная.
  • Дальность стрельбы: 165 км — ATACMS MGM-140A; 300 км — MGM-140B; 140 км — MGM-164A; 270 км — MGM-168A.
Читайте также
В Конгрессе США призвали Байдена дать зеленый свет передаче ATACMS Украине
ракета ATACMS

Война в Украине, ВСУ, Ракета
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США близки к одобрению передачи Украине ракет ATACMS — WSJ
ракета ATACMS
Зеленский обсудил последствия подрыва Каховской ГЭС с Гретой Тунберг и другими экоактивистами
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
В Украине упростят получение статуса УБД: что изменится
Верховна Рада
Реакция мира на подрыв Каховской ГЭС была недостаточной – Грета Тунберг
Грета Тунберг
Нейтральные страны ЕС не могут давать гарантий безопасности Украине – канцлер Австрии
Карл Негаммер
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
Получили справку о сносе дома, но никаких работ не было: скандал в Ирпене
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
Ехал посмотреть на “нацистов”, а остался помогать ВСУ: история польского парамедика
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.06.2023)
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь