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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Приближаются антициклоны Fee и Цербер: какой будет погода в Украине в выходные

аномальна спека посуха
Фото: Depositphotos

В течение выходных 15-16 июля антициклон Fee обусловит в Украине сухую солнечную погоду.

Лишь в Луганской и Харьковской областях 15 июля возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха в субботу и воскресенье будет составлять +25-29°.

Чуть свежее будет на северо-востоке. Традиционно выше будет температура в южной части страны и на Закарпатье – +28-31°.

Выше 30° могут подскочить столбики термометров в воскресенье в западных областях Украины.

В Киеве 15-16 июля ожидается сухая, преимущественно солнечная погода с комфортной температурой воздуха +26-28°.

В понедельник, 17 июля, в столице возможна жара до +30°. Однако уже во вторник пройдет дождь и температура воздуха немного снизится.

К слову, 17-18 июля на погоду в Украине может повлиять антициклон Цербер.

Однако если на Юге Европы, в Центре и некоторых странах Восточной Европы в ближайшие дни из-за его влияния возможно повышение температуры до +49°, то в Украине температура воздуха ожидается на уровне +30-33°.

Источник: Наталья Диденко

Наталка Діденко, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, прогноз, Прогноз погоды
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