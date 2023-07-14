Наближаються антициклони Fee та Цербер: якою буде погода в Україні у вихідні

Упродовж вихідних 15-16 липня антициклон Fee зумовить в Україні суху сонячну погоду.

Лише в Луганській та Харківській областях 15 липня можливі короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря в суботу та неділю становитиме +25-29°.

Трохи свіжіше буде на північному сході. Традиційно вищою буде температура в південній частині країни та на Закарпатті – +28-31°.

Вище 30° можуть підскочити стовпчики термометрів у неділю в західних областях України.

У Києві 15-16 липня очікується суха, переважно сонячна погода з комфортною температурою повітря +26-28°.

У понеділок, 17 липня, в столиці можлива спека до +30°. Проте вже у вівторок пройде дощ і температура повітря трохи знизиться.

До слова, 17-18 липня на погоду в Україні може вплинути антициклон Цербер.

Однак якщо на Півдні Європи, в Центрі та в деяких країнах Східної Європи найближчими днями через його вплив можливе підвищення температури до +49°, то в Україні температура повітря очікується на рівні +30-33°.

Джерело: Наталка Діденко

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