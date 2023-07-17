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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 17.07.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 28 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 17.07.2023

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 17 июля 2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 509-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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