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Лето будет решающим для войны и судьбоносным для Зеленского и Путина — Bloomberg

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Это лето будет решающим для исхода войны между Россией и Украиной.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

— Хотя президент США Джо Байден сказал, что экономические и политические потери для России означают, что Путин “уже проиграл войну”, Украина знает, что только боевые успехи помогут ей вернуть территорию и укрепить свои позиции в любых будущих переговорах по прекращению конфликта, – утверждают авторы публикации.

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Жаркие месяцы будут судьбоносными и для кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Bloomberg отмечает, что Путин после 17 месяцев войны неожиданно оказался в ситуации, когда ему приходится беспокоиться о внутренней безопасности в стране после мятежа наемников Вагнера.

– Взрывы, повредившие флагманский мост Путина в Крыму сегодня, ответственность за которые Россия возложила на Украину, усилили чувство уныния, а крах сделки по зерну в Черном море создает дополнительную напряженность, – констатирует Bloomberg.

В то же время, издание добавляет, что для украинского руководства ситуация тоже непростая.

— Зеленский знает, что к осени ему предстоит продемонстрировать что-то существенное в военном контрнаступлении, которое медленно и с трудом продвигается на Востоке и Юге Украины после месяцев подготовки и оружия на миллиарды долларов, поставленного международными союзниками Киева, — говорится в статье.

Война в Украине, Владимир Зеленский
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